Prinses Charlene voor het eerst in openbaar na operaties

Ⓒ Getty Images

Prinses Charlene van Monaco is voor het eerst in het openbaar gespot sinds ze is hersteld van meerdere operaties. Samen met haar man prins Albert en hun kinderen, de tweeling prinses Gabriella en prins Jacques, was ze bij de wereldkampioenschappen Formule E in Monaco.