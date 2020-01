Presentatietrio Eurovisie Songfestival oefent loting alvast

Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit zijn de hosts van het Eurovisie Songfestival 2020 in Ahoy Rotterdam. Ⓒ William Rutten

Alle ogen zijn volgende week gericht op de officiële eerste klus van de drie presentatoren van het Eurovisie Songfestival. Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley presenteren volgende week dinsdag de loting van de halve finales en nemen dat dan ook erg serieus. Het trio is druk aan het oefenen, zo is te zien in een video die Jan dinsdag op sociale media deelt.