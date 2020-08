Dramaversie van The Fresh Prince of Bel-Air in de maak

De reeks wordt gebaseerd op de viral video die regisseur en superfan Morgan Cooper vorig jaar uitbracht. In die trailer laat Morgan zien hoe het verhaal van de originele serie ook een drama had kunnen zijn.

Morgan schrijft mee aan de nieuwe serie, kruipt in de regiestoel en is daarnaast uitvoerend producent. Will Smith, de originele Fresh Prince, is ook een van de uitvoerend producenten. Net als onder anderen de oorspronkelijke bedenkers Andy en Susan Borowitz.

Gesprekken

Het is nog niet duidelijk waar het project straks te zien zal zijn. Er worden gesprekken gevoerd met verschillende streamingdiensten. Kanshebbers lijken HBO Max en Peacock, de streamingdienst van NBC. Eerstgenoemde heeft momenteel de streamingrechten van de oude serie en NBC zond de serie in de jaren 90 uit op televisie.

Fresh Prince was van 1990 tot en met 1996 te zien en betekende de grote doorbraak van Smith. Hij speelde een fictieve versie van zichzelf die van zijn ruige buurt in West Philadelphia verkast naar zijn rijke oom en tante in de sjieke wijk Bel-Air in Los Angeles.