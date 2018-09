Angelina Jolie neemt dochter mee op missie

De 40-jarige actrice en haar dochter hadden een ontmoeting met het 12-jarige Syrisch meisje Hala, een vluchteling die Angelina een jaar eerder had leren kennen.

''Shiloh is er erg van bewust dat ik veel respect heb voor vluchtelingenfamilies. Ze vraagt al jaren of ze mee mag op missies en die mensen mag ontmoeten'', vertelt VN-ambassadrice Jolie aan People. ''Ze heeft veel over Hala gehoord na mijn laatste bezoek aan Libanon en ze kon niet wachten om haar en haar broers en zussen te ontmoeten.''

Tot Angelina's grote vreugde konden Hala en Shiloh het goed met elkaar vinden en speelden ze samen. ''Toen het tijd was om te gaan, stelde Shiloh veel vragen. De harde realiteit van oorlog en ontheemding is natuurlijk moeilijk om uit te leggen. Ze voelde zich verdrietig, zei ze, maar ze was blij dat ze mee was gegaan en ze kijkt uit naar het eerstvolgende bezoek.''

Angelina en Shiloh zijn inmiddels doorgereisd naar Turkije, waar ze zaterdag ook een vluchtelingenkamp aandoen. Dat bezoek staat in het teken van de Wereldvluchtelingendag. Op deze dag vragen de Verenigde Naties aandacht voor de tientallen miljoenen vluchtelingen wereldwijd. Op zondag zullen Jolie en haar dochter thuis zijn om Vaderdag te vieren met Brad Pitt.