Lana Del Rey biedt excuses aan voor afgekapt optreden Glastonbury

Op Glastonbury begon Del Rey in eerste instantie al dertig minuten later aan haar optreden dan gepland. Daardoor werd de show bovendien voortijdig afgekapt omdat de tijd van de zangeres voorbij was. Nadien bleek dat Del Rey nog zes nummers op haar setlist had staan waar ze niet aan toe was gekomen. Festivalgangers spraken van een „teleurstelling.”

Bekijk ook: Diva Lana Del Rey kan een potje breken bij fans

Voordat Del Rey in Hyde Park haar nummer Diet Mountain Dew inzette, bood ze haar excuses aan voor de gang van zaken op Glastonbury. „Hier werd ik laatst afgekapt, sorry daarvoor”, zei de zangeres. De Amerikaanse probeerde vervolgens haar tijd op het podium in Hyde Park wat te rekken als goedmakertje. „Ik wil niet dat het ophoudt. Het is het waard. Zelfs al trekken ze de stekker eruit, het is het waard.”

Uiteindelijk stopte het optreden van Del Rey keurig voor de avondklok van 22.30 uur (lokale tijd). De Amerikaanse zong in Londen negentien nummers, dezelfde die ze in totaal op Glastonbury had willen zingen.