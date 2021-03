Britney Spears voor het eerst sinds docu weer gespot

De 39-jarige Spears werd door fotografen gespot met haar vriend Sam Ashgari en haar 14-jarige zoon Jayden, die ze met ex-man Kevin Federline deelt. Dit meldt Page Six. Britney zag er volgens omstanders vrolijk en opgewekt uit en maakte een aantal foto’s bij een beeld van een paaskonijn. „Het was echt fijn om haar zo te zien: vrij en even los van alles. Hopelijk krijgt ze meer van dit soort dagen, want dat verdient ze”, aldus een bron. De zangeres zou daarna met Sam en Jayden een hapje zijn gaan eten in een nabijgelegen restaurant.

De zaak om het curatorschap met vader Jamie sleept zich al jaren voort. Britney wil dat hij uit zijn macht ontzet wordt en gaat ermee akkoord dat Jodi Montgomery, die in 2019 een poosje haar tijdelijke curator was, de zaken overneemt. Vooralsnog wil Jamie daar niets van weten. Een eerdere poging om de volledige controle over haar leven terug te krijgen, mislukte vorig jaar augustus. Vader Spears en een financiële organisatie hebben nu samen het zeggenschap over de inboedel van Britney.