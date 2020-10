Ook Kat von D noemt kostschool Paris Hilton ’traumatisch’

Kat heeft soortgelijke ervaringen, vertelt ze in een video op sociale media. „Ik heb daar zes maanden doorgebracht en het waren de meest traumatische zes maanden uit mijn leven”, aldus de tattoo-artist over de periode waarin ze haar zestiende verjaardag vierde.

In de video bedankt ze Paris. „Je hebt me de moed gegeven mijn verhaal te delen over een half jaar opgesloten zitten, zonder ooit de zon te zien, op de Provo Canyon School in Utah”, aldus Kat, die zegt dat ze een posttraumatische stressstoornis overhield aan haar tijd op de kostschool voor moeilijk opvoedbare tieners.

Kat komt naar eigen zeggen uit een conservatief gezin. Haar ouders wisten niet wat ze met haar aan moesten toen ze als vijftienjarige naar punk begon te luisteren, tatoeages nam en stopte met school, en schreven haar in op de Provo Canyon School. Net als Paris werd ze ’gekidnapt’ en afgeleverd op de school in Utah. Ze beweert dat ze daar werd getreiterd door de begeleiders, die haar onder meer ten onrechte vertelden dat ze hiv had opgelopen door tatoeages te laten zetten. Ze zegt dat ze zelf geen slachtoffer was van seksueel of lichamelijk geweld, maar dat ze dat om zich heen wel heeft zien gebeuren.

In YouTube-docu This Is Paris onthulde Paris dat ze in haar tienerjaren is geslagen, gewurgd en opgesloten op de school. Meerdere klasgenoten bevestigen dat in de film. De kostschool bestaat nog steeds, maar is van eigenaar veranderd en werkt met een nieuw managementteam.