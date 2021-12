Dan Karaty is jarenlang alcoholverslaafd

„Hi, mijn naam is Dan en ik ben een alcoholist”, begint de 45-jarige Karaty zijn bericht. „Jarenlang heb ik tegen mezelf, mijn vrienden en mijn familie gelogen. Ik vermeed hulp omdat ik te trots, beschaamd en bang was”, vervolgt hij. Toch zocht Karaty hulp, voor zichzelf en zijn gezin, schrijft hij. „Nu leef ik het leven in het nu, dag voor dag en ben ik dankbaar voor al mijn zegeningen.”

Chantal Janzen

In het bericht bedankt Karaty ook Chantal Janzen. De choreograaf schrijft dat de presentatrice hem heeft geholpen om met zijn verhaal naar buiten te treden. Op haar eigen Instagram schrijft Janzen dat ze op een dag gebeld werd door Karaty met de vraag of hij haar kon bellen. „Ik wist niet waar het over ging, ik wist alleen dat ik hem al een tijdje miste als dierbare collega en vriend. Toen we elkaar die avond aan de telefoon spraken, geloofde ik bijna niet wat hij me vertelde, en waar hij tot voor kort verschrikkelijk mee worstelde. Dan? Die man die altijd blij, ’opgeruimd’, fit, professioneel en zorgeloos leek en lacht?!”

Het hele verhaal over zijn alcoholverslaving doet de choreograaf uit de doeken in het januarinummer van &C, het magazine van Janzen. Dinsdagavond zit hij bij talkshow Beau op RTL 4.