’Kardashians geschokt door uitspraken Kanye West’

„Ik heb bijna mijn dochter vermoord! Ik heb bijna mijn dochter vermoord!”, schreeuwde hij. „Ze had de pillen al in haar hand, totdat God zich tot mij keerde en zei dat als ik met zijn visie zou f*cken, hij dat ook met die van mij zou doen.” Tevens zei hij ’dat Kim hierna misschien wel van me wil scheiden, maar dan ben ik altijd blij dat ze North ter wereld heeft gebracht.’

Niet alleen de aanwezigen reageerden verbaasd op zijn uitspraken, ook het thuisfront zou in shock zijn geweest toen ze hoorden wat hij zei. Een bron laat aan TMZ weten dat de familie het gevoel heeft dat hij ’dringend professionele hulp nodig heeft’. Vrienden en familie zouden bovendien bang zijn dat hij voor te veel afleiding zorgt voor ’wat een zeer belangrijke verkiezing is’.

West kondigde twee weken geleden aan dat hij een gooi wil doen naar het presidentschap van de VS. In een peiling is de steun voor zijn kandidatuur minimaal. De partij van West wordt BDY genoemd. Die afkorting zou staan voor Birthday Party (Verjaardagspartij). De rapper steunde eerder het presidentschap van Trump. Critici vragen zich af of West oprecht president wil worden of dat het gaat om een publiciteitsstunt.