Schoonvader prinses Eugenie is hersteld van coronavirus

Nicola Brooksbank, George’s vrouw, liet via een statement aan The Telegraph weten: „Ze hebben hem gered en we kunnen niet meer dan ontzettend dankbaar zijn. We konden hem niet bezoeken gedurende zijn behandeling en er werd ons gezegd rekening te houden met het slechtste scenario.”

Ook Nicola werd besmet met het coronavirus maar in een lichtere vorm. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis te gaan om behandeld te worden. „Het is werkelijk fantastisch wat alle hulpverleners in het ziekenhuis hebben gedaan. Het was al geweldig hoe ik werd behandeld, terwijl er mijn geval nog geen sprake van opname in het ziekenhuis was. Ik heb mijn leven absoluut te danken aan deze helden.”

Ook Eugenie’s schoonvader heeft gereageerd naar de media. „Het gaat goed met mij. Er was altijd iemand in de buurt en ik wil dan ook iedereen bedanken die betrokken was bij mijn herstel. Dit was een enorme eye-opener voor iemand die al geruime tijd niet meer in het ziekenhuis heeft gelegen en ineens overgeleverd is aan de hulp van anderen.’