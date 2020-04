Richard Groenendijk: ’Als dit nog lang duurt, ga ik terug de zorg in’

„Dit meen ik serieus, mocht het echt zo zijn dat ik nog een jaar moet stoppen, dan ga ik terug de zorg in”, aldus Groenendijk. „Ik zou wel iets iets in de gehandicaptenzorg of bejaardenzorg willen doen, dat heb ik namelijk vroeger ook al gedaan. En dan één of twee dagen als vrijwilliger.”

De cabaretier is inmiddels wel klaar met het thuiszitten: „Ik ga niet hier nog een jaar in mijn eigen vet zitten zuchten. Binnen te marineren in zo’n huisje, daar heb ik echt geen zin in.”