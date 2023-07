Kunstenares Pink de Thierry was Meilandjes jaren voor: ’Presenteerde droom die we allemaal nastreven’

Haarlem - Ver voordat de Meilandjes, de Roelvinkjes en de Bauers de camera’s in hun huishoudens toelieten, maakte de kunstenares Pink de Thierry (1943-2023) begin jaren tachtig al haar eigen realitysoap. In de zomer van 1984 betrok ze een geschilderd droomhuis met gazonnetje op de Haarlemse Grote Markt, waar ze dertig dagen lang met haar man Donald en dochter Sara woonde. „Ze was haar tijd ver vooruit.”

Pink, hier in ’Ter Zake, Business as Usual’ prikkelde ook de gedachten over ’cultureel ondernemerschap’. Ⓒ Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed