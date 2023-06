Mad Men-acteurs Jon Hamm en Anna Osceola in huwelijksbootje gestapt

De bruiloft vond plaats in Anderson Canyon in Big Sur, de plek waar ook de laatste scene van Mad Men in 2015 werd opgenomen. Volgens TMZ was het openingsnummer van de bruiloft het liedje You Only Live Twice uit 1967, de tijd waarin Mad Men zich afspeelde. Los daarvan waren er ook collega's uit Mad Men aanwezig, waaronder John Slattery. Andere bekende gasten waren Billy Crudup, Paul Rudd en Tina Fey.

De 52-jarige Hamm en de 35-jarige Osceola leerden elkaar in 2015 kennen, maar kregen twee jaar geleden een relatie. Daarvoor had Hamm een relatie met Jennifer Westfeldt.