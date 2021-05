Carolina Lo Galbo stopt met presentatie 5 Uur Show

„Nu het eind van het seizoen in zicht is lijkt mij dit een natuurlijk moment om afscheid te nemen van de 5 Uur Show”, schrijft Carolina op Instagram. „Ik heb bijzondere mensen ontmoet en ongelofelijk veel geleerd van die pak ’m beet 80 live shows in een voor mij nieuwe wereld; het was inspirerend in veel opzichten.”

Carolina’s journalistieke ambities liggen elders, zo gaat ze verder. „Bij een minder geformatteerd programma en een vrijere rol voor mezelf. Ik verheug me enorm op mijn nieuwe plannen.”

De 5 Uur Show werd vorig jaar augustus opgezet. Sinds het begin presenteerde Carolina met Brecht van Hulten. In februari maakte Talpa bekend dat ook Roos Schlikker zich bij de vaste poule van presentatrices voegt.