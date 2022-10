Vermeend slachtoffer Kevin Spacey: ’Zaak was onderdeel van grotere beweging’

Rapp beweerde als 14-jarige door Spacey te zijn belaagd, die toen 26 jaar oud was. Rapp kreeg donderdag van de jury echter geen gelijk van de jury tijdens een proces in New York. In de verklaring die hij op Twitter deelde, reageerde Rapp niet expliciet op de uitkomst van de zaak. Hij zei wel dankbaar te zijn voor de kans om zijn zaak voor een jury te laten horen.

(Tekst gaat verder onder de tweet.)

„Ik beloof te blijven werken voor inspanningen om ervoor te zorgen dat we kunnen leven en werken in een wereld die vrij is van seksueel geweld van welke aard dan ook”, voegde hij daaraan toe. Hij hoopt daarnaast dat slachtoffers hun verhalen blijven vertellen.

De rechtszaak tegen Spacey is niet de enige waarin de acteur wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Volgend jaar moet de acteur voor de rechtbank in Londen verschijnen voor seksueel misbruik in vijf andere zaken.