’Matthew Morrison ontslagen na berichtjes aan kandidate’

De acteur, vooral bekend van zijn rol als muziekleraar Will Schuester in Glee, zou via sociale media flirterige berichtje hebben gestuurd naar een kandidate, die zich daar ongemakkelijk bij voelde en melding deed bij de producenten. Daarop zou Morrison de deur zijn gewezen.

Een anonieme insider laat aan de showbizzsite weten dat er geen fysieke relatie was tussen Morrison, die getrouwd is en twee jonge kinderen heeft, en de kandidate, maar dat de 43-jarige zich met het versturen van de berichten niet aan het protocol van de productie heeft gehouden.

Morrison maakte dit seizoen zijn debuut als jurylid in So You Think You Can Dance. Hij liet dit weekend aan Us Weekly weten: „Het was een ongelooflijke eer om jurylid te zijn bij So You Think You Can Dance. Helaas moet ik meedelen dat ik de show ga verlaten. Tijdens het filmen van de auditierondes en het selecteren van de twaalf finalisten heb ik de productieprotocollen niet gevolgd waardoor ik de competitie niet eerlijk kon beoordelen.”