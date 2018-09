'Oprah Winfrey vice-president VS'

"Ik wil Oprah dolgraag aan mijn zijde hebben", vertelde republikein Trump in een Amerikaans interview. "Ik denk dat we makkelijk kunnen winnen." De New York Post grapt: You get a tax break! And you get a tax break!, als verwijzing naar de weggeefshows van de Amerikaanse talkshowkoningin.

Oprah was in 2008 openlijk een grote steun voor de huidige, democratische, president Barack Obama. Zij zou naar verluidt ingangen krijgen in het Witte Huis als hij werd verkozen. Dat geschiedde, maar Obama zou zijn belofte niet zijn nagekomen. Bij zijn herverkiezing in 2012 was Oprah een stuk minder enthousiast.

Donald Trump werd vandaag letterlijk als clown afgeschilderd door de New Yorkse krant Daily News. De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar plaats. De kans wordt niet groot geacht dat Trump daadwerkelijk de republikeinse kandidaat zal worden.