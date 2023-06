Acteur Michael Fassbender gecrasht in 24 Uur van Le Mans

Michael Fassbinder deed voor de tweede maal mee aan Le Mans. Ⓒ Getty

Acteur en autocoureur Michael Fassbender is zondag gecrasht tijdens de 24 Uur van Le Mans. De 46-jarige Fassbender, bekend als Magneto in meerdere X-Men films, verloor terwijl hij de bocht inreed de macht over de auto en belandde in de bandenmuur.