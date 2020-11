Schoen Marie-Antoinette voor 44.000 euro onder de hamer

De schoen in maat 36 was nogal in trek, want de biedingen namen snel toe van de beginprijs van 8.000 tot 10.000 euro. Wie de schoen, afgezien van lichte slijtage van de zijde in goede staat, op de kop tikte, is niet bekendgemaakt.

Marie-Antoinette en haar man koning Lodewijk XVI eindigden in 1793 onder de guillotine. De schoen kwam in handen van een goede vriendin van de baas van de kamermeisjes van de Franse koningin. Tot de veiling, 227 jaar later, bleef het voorwerp in bezit van haar familie.