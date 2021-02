Excuses Caroline Tensen voor ’prachtvrouw’ Nikkie de Jager

In RTL-show Wie ben ik? is het de bedoeling dat kandidaten raden welke bekende Nederlander er op het bordje staat. Bij rapper Donnie was dat dus YouTube-ster en transgender Nikkie de Jager. „Ben ik een vrouw?”, vroeg hij aan zijn medekandidaten.

En terwijl zijn medekandidaat Tijl Beckand direct instemde met die vraag, vond presentatrice Caroline Tensen het lastig om daarop antwoord te geven. „Ja, dat was even een dingetje: geen man, geen vrouw? Het is natuurlijk een vrouw! Ja, het is een vrouw, hè?”

Excuses

„Naar aanleiding van de Wie ben ik?-uitzending van gisteravond heb ik natuurlijk meteen contact gezocht met Nikkie de Jager”, schrijft Tensen op Instagram, nadat de vlogger op haar pagina had laten weten niet blij te zijn met de opmerkingen.

„Ik heb haar verteld dat het zeker niet mijn bedoeling was haar te kwetsen en mijn oprechte excuses aangeboden. Daar reageerde ze heel lief op en daar ben ik haar dankbaar voor. Zo heb ik weer wat meer geleerd over de gevoeligheid van dit specifieke onderwerp.”

De RTL-presentatrice sluit haar bericht af met: „Dankjewel lieve Nikkie, je bent een prachtvrouw! We hadden dit samen al opgelost maar dan nu ook nog voor de buitenwereld!”