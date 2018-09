'Toestand Bobbi Kristina verbetert'

"Dat Bobbi Kristina Brown naar huis wordt gebracht is één grote leugen", schrijft Leolah Brown in een lang bericht op Facebook als reactie op het verhaal dat deze week in de media verscheen.

"Ze wordt niet langer kunstmatig in leven gehouden… en het gaat elke dag een beetje beter met haar. We zullen haar nooit laten sterven. Hell no! Geen enkele Brown! We zullen elke dag blijven bidden voor haar herstel."

Leolah geeft aan woedend te zijn. "De prachtige en onschuldige Bobbi Kristina heeft dit niet verdiend. Ze leefde haar leven zoals ze dacht dat het moest terwijl ze omringd werd door duivels. Ze probeerden haar te manipuleren vlak nadat haar moeder was vermoord, alleen maar voor geld! Jullie begrijpen niet hoe serieus dit is."

De dochter van Whitney Houston werd eind januari bewusteloos gevonden in een badkuip. Het incident vertoont bizar veel gelijkenissen met dat van haar moeder. De zangeres overleed op 11 februari 2012 op 48-jarige leeftijd nadat ze eveneens bewusteloos in bad werd aangetroffen.