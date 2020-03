Held plots verdacht

Hij was de held van de dag. Door de oplettendheid van bewakingsbeambte Richard Jewell (1962-2007) liep een bomaanslag tijdens de Olympische Spelen in Atlanta min of meer met een sisser af. Tot een paar dagen later via de media uitlekte dat hijzelf door de FBI als ’person of interest’ werd gezien.

De reden voor de onterechte schandvlek op Jewells blanco blazoen? De alleenstaande, sociaal onhandige Richard (Paul Walter Hauser) blijkt zo mooi in het plaatje van de ’eenzame bommenlegger’ te passen… Waarna een arrogante FBI-agent (Jon Hamm) een sterk staaltje tunnelvisie ten beste geeft. Bovendien laat deze overheidsdienaar zich door plaatselijk journaliste Kathy Scruggs (Olivia Wilde) verleiden zijn verdenkingen met haar te delen. In de film gebeurt dat verleiden zelfs letterlijk: Scruggs krijgt informatie in ruil voor seks.

Die voorstelling van zaken strookt niet met de werkelijkheid, maar dikt wel lekker de bedenkelijke rol aan die de media en een overheidsdienst als de FBI speelden. Toch toont de inmiddels 89-jarige Eastwood zich ondanks zulke populistische uitschieters een geoefend verteller van een goed verhaal. Daarbij weet hij zich uitstekend gesteund: door Kathy Bates als moeder Jewell, door Sam Rockwell als Richards advocaat, maar vooral ook door Paul Walter Hauser in de titelrol. Als wat simpele ziel met een hoog brave lobbes-gehalte, ontpopt deze relatieve nieuwkomer zich tot een karakteracteur met potentie.