Verraadt FERGIE zo onbewust haar ANDREW?

Ook na hun breuk gaan Fergie en Andrew nog goed met elkaar om. Ⓒ Getty Images

Geeft SARAH FERGUSON onbewust een intiem geheim van haar ex PRINS ANDREW prijs op schandaalfoto’s die ook in 1992 voor grote opwinding zorgden? De nog getrouwde DUCHESS OF YORK liet toen haar tenen likken door haar financieel adviseur, een inmiddels bekend geworden fetisj, waardoor prins Andrew het nu nog erg moeilijk kan krijgen...