Seriesblog BZV - Aflevering 10 Onbeschaamde serenade van Maud en tranen die vloeien

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Boerin Janine probeert tevergeefs wat emoties los te peuteren bij Christiaan. Ⓒ Screenshot

Kusjes voor boer Rob en „een vuur dat is gaan laaien” bij hem. Het was een spannende cliffhanger vorige week. In het huis van boer Hans was het even minder gezellig, maar ook daar klaart het al snel op.