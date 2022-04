Premium Het beste van De Telegraaf

De broedervete in Jordanië die niet zou misstaan in The Crown

Door Onze redactie

Koning Abdullah (r.) in 1999, het jaar van zijn kroning, met zijn halfbroer Hamzah. Ⓒ Getty Images

De koninklijke familie van Jordanië weet meestal iedere vorm van bedreiging wel buiten de paleismuren te houden. Maar nu voormalig kroonprins Hamzah (42) maandag bekendmaakte afstand te doen van zijn koninklijke titel, inclusief zijn kritische verklaring, staan de schijnwerpers volop gericht op zijn halfbroer, koning Abdullah (60). Die onderlinge vete zou niet misstaan in het draaiboek van de Arabische versie van Netflix-hitserie The Crown.