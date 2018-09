Madeleine toont haar Zweedse prinsje

Hoe het ventje heet, is nog altijd niet bekend. Naar verwachting wordt dat woensdag na de speciale ministerraad ter ere van de geboorte van de prins bekendgemaakt door koning Carl Gustaf.

De Zweedse prinses Madeleine beviel maandagmiddag van haar tweede kindje. Ze had met haar man Christopher O'Neill al een dochter, prinses Léonore. Madeleine was zaterdag hoogzwanger aanwezig bij het huwelijk van haar broer Carl Philip, die in het Koninklijk Paleis in Stockholm het jawoord gaf aan het voormalige fotomodel Sofia Hellqvist.