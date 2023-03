Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Love or leave 2023 – aflevering 1 & 2 Temptation island: deze mannen zijn écht slappe hap

Door Patricia Cortie

Evie en Mike, Joël en Shanta, Mitch en Iris en Lester en Miriam. Ⓒ Tom Cornelissen

Nog maar net begonnen aan Temptation island: love or leave, maken de deelnemers het aardig bont. Afspraken (de meest idiote komen voorbij) worden al snel verbroken, meermaals valt het woord n**ken en er is een deelnemer wiens libido opgekrikt mag worden door de vrijgezelle dames. Maar hij blijkt niet bepaald de slappe hap in de groep.