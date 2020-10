Jeroen van Merwijk: ’Ik wil de tijd nemen om dood te gaan’

„Ik vind het moeilijker om afscheid te nemen van het schilderen. Dat is onmogelijk”, vertelt Van Merwijk in de tweede aflevering van Volle Zalen, die dinsdagavond op NPO 2 te zien is. Hij ondergaat geen behandelingen voor de darmkanker meer, omdat hij de wilde bijwerkingen zat is. „Ik zit hier in wezen goed. Met mij gaat het minder goed, maar dat moet dan maar.”

De cabaretier zit er niet mee om het tijdelijke te verwisselen voor het eeuwige. „Het is ook een keer mooi geweest. Ik wil er echt even voor gaan zitten en de tijd nemen om dood te gaan.” Al vindt hij het wel verdrietig voor zijn vrouw, zijn tweelingbroer en zijn moeder. „Maar ik heb met niemand oorlog, dus ik kan gewoon rustig sterven. In tegenstelling tot wat mensen van me denken, ben ik een lief en aardig persoon.”

Hij spendeert zijn dagen schilderend en tekenend op vazen en doeken in zijn atelier in het Franse huisje. „Ik heb bepaald geen makkelijk leven gehad. Ik heb een moeilijk jongetje in mijn kop, maar ik heb de oplossing gevonden in de kunst”, vertelt hij tijdens een rondleiding door het huis. „Kunst is voor mij alles. Ik snap dat mensen daarvoor doodgaan.”