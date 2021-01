Gordon over kritiek Koninklijke Hondenbescherming: ’Lik mijn reet!’

„De hond behoort tot een soort met een te korte snuit, krijgt te weinig lucht en lijdt. Onbedoeld aandacht hieraan geven staat gelijk aan het promoten van dierenmishandeling”, schrijft de Koninklijke Hondenbescherming op Twitter.

De tweet kan rekenen op weinig begrip van Gordon. „Het spijt me dat ik een hondje heb genomen die het helemaal naar zijn zin heeft en die gewoon volledig gezond is. Dat er weer instanties zijn die gewoon zonder enige kennis of wat dan ook weer moeten reageren. Ik word er zó moe van. Het is zo hartverscheurend. Zo’n beestje dat gewoon helemaal gezond is en goed is”, vertelt hij in een video op Facebook.

„Soms denk ik wel eens: wanneer doe je het nou goed?”, gaat hij verder. „Als je een beestje zo’n huis kan geven. Gewoon geen woorden voor. Daar lusten de honden geen brood van. Get a f*cking life. De Koninklijke Hondenbescherming. Nou, echt, lik mijn reet!”

Aan Shownieuws laat Gordon weten dat hij het ’enorm onprofessioneel’ vindt dat de Koninklijke Hondenbescherming op afstand Toto heeft beoordeeld. Naar eigen zeggen staat het belang van zijn hondje voorop. „Ik heb dan ook enorm m’n best gedaan om zo goed mogelijk voorzorg te nemen op eventuele doorfok. Dit raad ik dan ook iedereen aan bij de aanschaf van een korte snuit.”