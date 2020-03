Wendy van Dijk: ’Zo puur zag je Martien niet eerder!’

Wendy van Dijk scoort met Wie het laatst lacht, vanavond weer te zien op SBS6, ouderwets hoge ogen. Ⓒ Talpa / Tom Cornelissen

WENDY VAN DIJK hoefde er niet lang over na te denken toen zij werd gevraagd op televisie de verborgen camera nieuw leven in te blazen. Vorige week keken meteen bijna een miljoen mensen naar Wie het laatst lacht op SBS6 en vanavond zijn het daarin DE MEILANDJES die in de maling worden genomen. Onbewust levert Wendy het bewijs hoezeer dat tv-echtpaar altijd zichzelf is… onder alle omstandigheden!