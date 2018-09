Peter Timofeeff nog in herstelproces

Weerman Peter Timofeeff stopt als presentator bij RTL Weer. Hij gaat met pensioen en keert niet meer terug op televisie, maakte de zender maandag bekend.

"Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van een hele mooie periode in mijn leven'', laat Timofeeff weten. "Ik heb altijd met veel plezier bij RTL gewerkt. Nu breekt er een mooie nieuwe periode aan, waarin ik samen met mijn vrouw leuke dingen ga ondernemen."

Vorig jaar september werd Timofeeff getroffen door een hersenbloeding. Tijdens het herstelproces bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd.

"Veel mensen zijn benieuwd hoe het met me gaat", aldus Timofeeff. "Het gaat heel goed met me, ik zit nog steeds in het herstelproces en dat duurt heel lang. Maar we zijn op de goede weg."

Volgende week woensdag staat RTL uitgebreid stil bij het afscheid van de weerman.