Opent Joe Biden straks de JACHT op prins Andrew?

Prins Andrew en de FBI: het is geen gelukkige combinatie. De Amerikaanse politiedienst is buitengewoon geïnteresseerd in de band die de hertog van York had met misbruikmiljardair Jeffrey Epstein en zijn rechterhand Ghislaine Maxwell. Hoewel de Britse prins nog altijd weigert een woord met de FBI over deze zaak te wisselen, denken slachtoffers van Epstein dat de nieuw verkozen Amerikaanse president Joe Biden daar wel eens verandering in zou kunnen brengen.