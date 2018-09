Harry Styles intiem met lingeriemodel

Harry en Sara werden innig omhelzend gefotografeerd voor een hotel in New York. Het lijkt erop dat de twee elkaar gedag zeggen na een avondje feesten in het gezelschap van een groep vrienden.

Volgens The Sun is het model echter helemaal niet van plan Harry's zijde te verlaten. Ze keert even later terug om vervolgens de volgende ochtend - in dezelfde outfit en zonder bagage - het hotel te verlaten. Vijftien minuten later verlaat ook de 21-jarige Harry het pand. Bekijk hier de foto's.

De vrijgezelle Harry datete pasgeleden nog met een collega van Sara: Nadine Leopold. De twee werden in november voor het eerst samen gespot bij het verlaten van een restaurant. Het Victoria's Secret-model was vervolgens bij Harry's 21ste verjaardagsfeest in januari.