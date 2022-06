Tweevoudig Oscarwinnaar Paul Haggis gearresteerd voor verkrachting

Volgens de plaatselijke politie liet Haggis zijn ’verwarde en fysiek aangedane slachtoffer’ zondagochtend alleen achter op het vliegveld van Brindisi. De regisseur verbleef in het nabijgelegen Ostuni, waar hij was uitgenodigd voor het geven van een masterclass.

Het is niet voor het eerst dat de cineast in opspraak komt. In 2018, op het hoogtepunt van de #MeToo-golf, werd Paul Haggis al aangeklaagd door Haleigh Breest, die hem door haar werk als pr-functionaris had leren kennen. Zij beschuldigde hem van verkrachting na een première in 2013. Vervolgens deden ook drie andere vrouwen aangifte van seksuele misdragingen waaraan Haggis zich schuldig zou hebben gemaakt.

Zelf ontkent de Canadees al deze aantijgingen met klem. De eerdere zaak liep door corona vertraging op, waardoor het aangekondigde proces nog steeds op zich laat wachten.