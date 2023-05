Emigrerende Een huis vol-families Jelies en Kraan te zien in speciale serie

Johan en Janneke Jelies volgen hun Spaanse droom. Samen met hun negen kinderen verkassen ze naar een nog onbekende plek in het land. Op Instagram schreef moeder Janneke eerder deze maand over de huizenjacht waar ze nog volop mee bezig zijn.

De Kraantjes, zoals familie Kraan regelmatig genoemd wordt, zullen een camping gaan beheren in Luxemburg. Hierbij zullen ze verantwoordelijk zijn voor alles wat er bij komt kijken, waaronder de receptie, de keuken en het vele schoonmaakwerk. Daarnaast moet er ook nog gezorgd worden voor hun zeven thuiswonende kinderen. In een bericht op sociale media gaf moeder Kraan al tekst en uitleg: uitwonende dochter Marlynn verhuist samen met haar vriend Arjan mee naar Luxemburg, zonen Quinten en Sam blijven in Nederland voor hun opleiding en werk.

De speciale serie rondom de emigraties is volgend jaar te zien op NPO1. Deze zomer is er ook een nieuw seizoen van Een huis vol. Daarover is bekend dat de familie Buddenbruck en de familie Zeldenrust daarin niet te zien zijn.