Premium Het beste van De Telegraaf

Dankzij nieuw geneesmiddel fysiek herstelde voorman van Normaal zit weer vol levenslust en plannen Bennie Jolink blijft maar deurdonderen: ’Eén prikje in de vier weken, fantastisch’

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Bennie Jolink is en blijft een rocker in hart en nieren die bovendien zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. Ⓒ FOTO’S Koos Groenewold en Robert Hoetink

Bennie Jolink weet maar niet van stoppen. Hij is fitter dan ooit. De voorman van boerenrockband Normaal, die in 1977 doorbrak met de hit Oerend hard, is startklaar om op Hemelvaartsdag een concert voor 20.000 man te geven. Tegelijkertijd wordt er aan een nieuw album gewerkt. In de aanloop daarnaartoe kwam afgelopen week de single Poetin is een klootzak uit.