Nick Jonas komt met eigen tequila

Samen met modegoeroe John Varvatos en de Stoli Group werkte hij aan een ’ultra-premium’ tequila genaamd Villa One. „John en ik hebben tijdens de samenwerking een goede relatie met elkaar opgebouwd. Toen we onze vrienden bij elkaar brachten met tequila in Mexico, kwamen we erachter dat we dezelfde waarden delen: genieten van de tijd met vrienden en familie, oud en nieuw, één glas per keer”, aldus Jonas in een verklaring.

„Toen het op Villa One aankwam, was het voor ons van cruciaal belang dat we bij elke stap van het besluitvormingsproces betrokken waren. Nu hebben we het gevoel dat dit precies de tequila is die we bijna twee jaar geleden zochten.”

De tequila, die in september in de VS op de markt komt, is er in de variaties Zilver, Reposado en Añejo. In het drankje zit blauwe agave uit de hoog- en laaglanden van het Mexicaanse Jalisco, die volgens Nick moet zorgen voor een „uniek karakter en een uitgesproken soepele afdronk.”