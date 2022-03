Komiek Bob Saget niet genoemd tijdens het Oscar Memoriam-segment

Saget, die een klein handjevol optredens had in films waaronder Richard Pryor’s Critical Condition, trok de meeste verontwaardiging op sociale media. Hij was in Nederland vooral bekend van zijn rol als Danny Tanner in Full House en het presenteren van America’s Funniest Home Videos. Saget overleed in zijn slaap op 65-jarige leeftijd aan een hoofdtrauma. Hij had de avond ervoor nog opgetreden.

Norm Macdonald werd ook buiten beschouwing gelaten. Net als Saget was Macdonald vooral bekend om zijn tv-rollen. Maar hij verscheen ook in een paar films, waaronder Dr. Dolittle, Grown Ups, Billy Madison en Back to Norm.

Andere iconen die werden gemist tijdens het segment staan vooral bekend om hun optredens op televisie, niet om films. The Monkees zanger- en gitarist Robert Michael Nesmith, Sex and the City-acteur Willie Garson, Mary Tyler Moore Show-ster Ed Asner en Robert Downey Sr. ontbraken.

Luke Perry

Het Memoriam-segment is een eerbetoon dat kijkers de kans geeft om gedenkwaardige namen te herinneren die het afgelopen jaar zijn overleden. In 2020 ontstond er al ophef rondom de vergeten Luke Perry, bekend van Beverly Hills, 90210 en de tienerserie Riverdale. Vorig jaar werden onder anderen Naya Rivera, bekend van Glee, en actrice Jessica Walter niet genoemd.

