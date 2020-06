Twitteraars scharen zich achter Johan Derksen

Onder de hashtag #teamJohanDerksen laten veel fans van het programma weten wat zij vinden van de ophef, die volgens hen vooral ontstaan is omdat één uitspraak van Johan Derksen uit de context is gerukt. Het gaat om een grap die de voetbalanalist maakte nadat ze in het programma iemand verkleed als Zwarte Piet lieten zien bij een Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden. „Weten we zeker dat dit Akwasi niet is?”, reageerde Derksen daarop. Deze opmerking ging viraal en leidde tot veel ophef.

Eerder in het programma sprak hij zich duidelijk uit tegen racisme, maar merkte op dat hij de uitlating van Akwasi waarin die zei Zwarte Piet hoogstpersoonlijk in zijn gezicht te schoppen als hij hem tegenkwam, afleidt van het onderwerp.

Nu donderdag ook adverteerders aangaven afstand te nemen van de uitspraken van Derksen en eventueel niet meer te adverteren rond het programma, vinden kijkers dat wel heel ver gaan. Ze vinden dat de uitspraak uit zijn verband is gerukt, dat humor moet kunnen en een aantal geeft aan dan wel over te stappen op andere merken.

Zo vindt iemand het afhaken van adverteerders ’diepdroevig’ en schrijft in reactie op een post van Johans dochter Marieke daarover: „Terwijl nota bene René en jouw vader voortdurend racisme verafschuwen. Maar ja dan moet je wel de hele uitzending bekeken hebben.”

Ook vinden velen dat men de uitspraken van de heren van Veronica Inside niet te serieus moet nemen. „Snappen we nu allemaal ook niet meer wat platte voetbalhumor is? Je beledigd voelen om satirische uitspraken is een keuze.”

Dochter Marieke Derksen sprak donderdag van een hectische dag en noemde ’deze cancel culture best eng’.