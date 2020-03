Bridget en Monique bij ’Boulevard’

RTL Boulevard is vanavond de rode draad in De TV kantine. Diederik Jekel (Carlo Boszhard) en Vivienne van Assem (Lieke van Lexmond) brengen de laatste ontwikkelingen op het gebied van entertainment.

Bridget Maasland (Annick Boer), Rachel Hazes (Irene Moors), André Hazes (Leendert de Ridder) en Monique Smit als zijn vriendin Monique zijn er om te praten over ’Brazes’. De bank waarop ze zitten is in het echte Boulevard inmiddels vervangen door stoelen om afstand te bewaren in verband met het coronavirus.

Verder kruipen Nienke Plas en Glennis Grace in de huid van het jaren 80-popduo Mel en Kim en worden de TV Show, 5 days inside, Ranking the stars en Ladies night gepersifleerd.