Nicki Minaj slaat terug

In het nummer, Love The Most, rapt Safaree dat Nicki hem als een voetveeg behandeld heeft. Hij verwijt haar onder meer ontrouw en kilheid. Ook klaagt hij dat ze geen kind van hem wilde en dat ze haar nieuwe relatie met rapper Meek Mill hem onder de neus wrijft.

Minaj reageert vrijdagochtend via Twitter: "God heeft me een goed hart gegeven. Ik laat mensen altijd te lang met me sollen. Maar dat is waarom ik gezegend ben. Ik zal altijd gezegend zijn", schrijft ze.

De rapster zegt zelf absoluut geen spijt te hebben van haar relatie met Safaree: "Een relatie van twaalf jaar terwijl we beide zo jong waren? We zijn ALLEBEI de echt Most Valuable Playas. Dingen werden aan het einde moeizaam, maar we hadden een GEWELDIGE relatie."

Tot slot laat Nicki weten dat ze nog steeds dolgelukkig is met haar verloofde Meek Mill.

God gave me a good heart. I always let ppl get over on me way too long. But that's why I'm blessed. I'll always b blessed. May God keep u — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 11 juni 2015

Making a 12 yr relationship work at such young ages? We're BOTH the real MVP. things got rocky at the end but we had a GREAT run. #B4Ujudge — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 11 juni 2015