’Doctor Strange in the multiverse of madness’ Filmrecensie: Onsamenhangend en knettergek Marvelspektakel

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

V.l.n.r.: Rachel McAdams, Benedict Cumberbatch en Xochitl Gomez bestrijden het kwaad.

Marvels Cinematic Universe is inmiddels zo aan het uitdijen dat elk nieuw superheldenavontuur wel een ‘Wat voorafging’-opfrisser kan gebruiken. Voor Doctor Strange in the multiverse of madness bedienen wij u op uw wenken. In Doctor Strange (uit 2016) verloor de briljante neurochirurg Stephen Strange na een ongeluk de kracht in zijn handen. Hij belandde bij een goeroe in Nepal die hem trainde in ’mystieke kunsten’.