J-Lo schittert met 9 miljoen aan juwelen

Luxejuwelier Harry Winston maakte maandag bekend dat de sieraden die het bedrijf aan Lopez uitleende voor de awardshow bij elkaar 9 miljoen dollar (ruim 8 miljoen euro) waard waren. J-Lo’s sieraden voor de avond bestonden uit een 73,55-karaats ketting, 13,77-karaats oorbellen, 59,27- en 35.42-karaats armbanden en twee diamanten ringen.

Lopez was genomineerd voor de award voor beste vrouwelijke bijrol voor haar werk in stripperdrama Hustlers. Uiteindelijk ging de prijs naar Laura Dern voor haar rol in Marriage Story.