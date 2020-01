Hoe gaat het nu met verbrande ’Romana op de scooter’?

Aan Het Dagblad van het Noorden laat Debora’s manager weten dat ze eerste-, tweede- en derdegraads brandwonden heeft opgelopen. „Debora’s haar is volledig verbrand en ze heeft brandwonden op haar nek, oren en de zijkant van haar gezicht”, vertelt hij aan de krant. „Het is nog afwachten of er een operatie moet komen. Zoals het nu lijkt, zullen sommige verwondingen in elk geval voor altijd zichtbaar blijven.”

Bij het aansteken van een sigaar ontstond een grote steekvlam, waardoor haar haren en gezicht in de fik vlogen. Manager Dennis roemt dan ook het kordate optreden van haar vriend Rinus. „Debora was alleen in de woonkamer toen het gebeurde. Paniek alom, natuurlijk. Maar Rinus heeft heel goed gehandeld. Hij heeft niets over haar heen gegooid en probeerde het vuur te doven met de hand. Daarna heeft hij 112 gebeld en Debora onder de douche gezet. Gelukkig was de politie er vervolgens heel snel bij.”

Debora ligt nog steeds in het Brandwondencentrum Groningen. „Debora wordt goed verzorgd en ze heeft het – voor zover dat natuurlijk mogelijk is – naar haar zin met de verpleegsters. Ze moet nu vooral aansterken. Rinus is er aardig nuchter onder. Hij reist elke dag op en neer van Drachten naar Groningen. Ze weten allebei dat het ernstig is. Maar gelukkig kan Rinus er goed over praten.”