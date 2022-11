Danny de Munk ’in de toekomst’ weer welkom in RTL-programma’s

De Munk was eerder dit jaar aangekondigd als jurylid van de talentenshow I Can See Your Voice, wat hij al meerdere malen deed. Nadat een vrouw De Munk had beschuldigd van verkrachting, besloot RTL in juni, naar eigen zeggen in overleg met Danny de Munk, dat hij dat seizoen niet in de jury zou plaatsnemen, . RTL kon donderdag nog niet zeggen of er een nieuw seizoen van I Can See Your Voice wordt gemaakt. „Er wordt nog volop gekeken naar de programmering van volgend jaar”, meldt een zegsvrouw.

Advocaat Royce de Vries liet woensdag weten dat het onderzoek naar de zanger voortijdig is beëindigd omdat er onvoldoende bewijs is. In juni kwam naar buiten dat een vrouw aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen De Munk. Het slachtoffer zou zo’n vijftien jaar geleden nauw met hem hebben samengewerkt bij de musical Ciske de Rat. De Munk heeft de beschuldigingen van de vrouw altijd ontkend.