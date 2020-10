Dylan O’Brien: ’Ongeluk op set veranderde mijn leven’

„Opeens kijk je eens goed naar wat je echt belangrijk vindt in het leven”, aldus de 29-jarige in het gesprek. „Ik had vrienden die me enorm dierbaar waren, maar die ik voor mijn gevoel de jaren daarvoor had verwaarloosd. Het was cruciaal voor mij om die banden weer aan te halen en hen niet kwijt te raken.”

Dylan was betrokken bij een stunt op de set en zou daarbij zijn geraakt door een voertuig. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een hersenschudding en ernstige verwondingen. Later verklaarde hij dat zo ongeveer alles aan de rechterkant van zijn gezicht gebroken was.

De acteur herstelde volledig, maar is nog altijd niet helemaal op zijn gemak als hij stunts moet filmen, zo vertelde hij donderdag. „Als ik een harnas aankrijg, moet ik dat altijd zelf van onder naar boven checken. Bij het filmen van elke actiescène ben ik prikkelbaar, er zit nu een bepaalde angst in mij die ik denk ik nooit meer kwijtraak.”