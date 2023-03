André Hazes deelt openlijke liefdesverklaring aan Monique

In een openhartige post op Instagram laat André er geen onduidelijkheid over bestaan: hij houdt nog altijd van zijn Monique. Tijdens de Holland zingt Hazes-concertreeks kwam hij tot belangrijke inzichten over hun relatie en de rol die ze in zijn leven speelt.

Zo prijst hij Monique voor het feit dat ze ’altijd heeft gezien dat er goed in hem zat’, zelfs in tijden dat de volkszanger daar zelf aan twijfelde. De steun van Monique is volgens André ook de reden dat hun zoontje tijdens de concerten: „Opkeek tegen een vader die is wij hij nu is.”

Hart

Hazes sluit zijn alleszeggende Instagrambericht af met de woorden: „Mijn hart ligt voor altijd bij jou. En ik zal nog langer van je houden.” Maar die boodschap leek al duidelijk uit de bijbehorende, intieme foto. Monique reageerde op de post met een bevestigend: „I’m your Rock, you’re my Star ♥️”

Eerder liet Monique na het eerste Holland zingt Hazes-concert al weten ’f*cking trots’ te zijn op de wijze waarop André zijn comeback op het grote podium had aangepakt: „Helder in het koppie en met een stem beter dan ooit. Waar hij voorheen al dagen niet te harden was en er tegenop keek als een gek, heeft dat nu plaats gemaakt voor kalmte, plezier en enthousiasme.” Andrés reactie op dat bericht was ook al een veelzeggend: „Ik houd van jou, schat.”