Bandleden Rowwen Hèze getroffen door watersnood

Rowwen Hèze zou toevalligerwijs al in de studio optreden, maar kwam vanwege de watersnood nu met een kleine delegatie. „Het is vooral heftig voor degenen die er niet zijn”, zei Poels, die nu alleen met accordeonist Tren van Enckevort naar Hilversum was gekomen.

Volgens Van Enckevort besloten Joosten en Geels zaterdagochtend om niet mee te gaan, gezien hun tuin al geheel onder water was verdwenen. „Ze stuurden een berichtje dat ze normaal nooit een optreden zouden afzeggen, maar ze durfden hun huis niet achter te laten. Dus toen besloten we het op een andere manier te doen.” Poels heeft alle begrip voor de beslissing van de andere bandleden. „Als er iets gebeurt en je moet terug, dan is Hilversum heel ver weg. Dat begrijpt iedereen natuurlijk.”

Stilletjes

Voor Rowwen Hèze was er juist wat te vieren dit weekeinde. De groep kwam vrijdag binnen op de eerste plaats van de Album Top 100 met het nieuwe album Onderaan Beginne. „We vieren het stilletjes van binnen”, aldus Poels. „Je wilt het eigenlijk van de daken schreeuwen, maar je houdt het nu toch een beetje binnen.”

NPO Radio 2 draait sinds zaterdagmiddag 777 liedjes om aandacht te vragen voor de watersnood in Limburg. De zender wil de Limburgers die getroffen zijn door de overstromingen steunen. Luisteraars kunnen verzoeknummers aanvragen en wordt opgeroepen te doneren aan Giro 777.