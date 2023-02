Een carrière in Hollywood? Deze Nederlandse acteurs slaagden én faalden

Premium Het beste van De Telegraaf

Het Nederlandse model Bregje Heinen droomt al jaren van een carrière als actrice en heeft nu met een rolletje in de Hollywood-film Babylon eindelijk een voet tussen de deur. Hoewel ze alleen in de openingsscène te zien is, hoopt ze dat deze ene zin voor meer rollen gaat zorgen. Hoe klein de kans ook mag zijn om door te breken in Hollywood, ze zal zeker niet de eerste Nederlander zijn die het weet te maken in Amerika. Sommige acteurs zijn nu zelfs bekender overzees dan in eigen land!