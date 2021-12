Radio 538 neemt afscheid van ochtendshow Frank Dane

Premium TV

Glazen huis is na drie jaar terug: ’Even aapjes kijken’

Na lopend radio maken door Nederland en uitzenden vanuit een loods, is Serious request weer terug bij waar het ooit begon: in het Glazen huis. „Een heel slimme zet”, vindt NPO 3FM-dj Sander Hoogendoorn, die een week zijn intrek neemt in het tijdelijk onderkomen in Amersfoort.